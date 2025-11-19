TMW Radio Bezzi: "Derby di Milan importante. Chiellini ha ragione su Yildiz, perché..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato ospite il giornalista Gianni Bezzi.

Maldini ha detto che in Italia per lui c'è solo il Milan:

"Poteva fare solo questa dichiarazione. Come Totti per la Roma e Del Piero per la Juve, è una figura che non esiste più, quella che indossa una sola maglia per la vita. Ha lavorato molto bene al Milan e meriterebbe un ruolo importante, ma è giusto che sia così. Non lo vedo lontano da quei colori".

Milan, il derby potrebbe dare indicazioni sulle chance Scudetto?

"E' una partita importantissima, si affrontano due squadre che sono rivali per il titolo. Allegri sa plasmare le sue squadre, ha avuto un periodo in cui ha avuto assenze importanti ma è ancora lì. E' importantissima perchè qualcuno ha già accreditato una percentuale alta nei confronti dell'Inter. Darebbe un segnale che peserebbe in prospettiva se vincesse il derby il Milan".

Come commenta le parole di Chiellini su Yildiz?

"Chiellini è la figura giusta per questa Juve. Ha detto una cosa scontata, parlare ora di rinnovo di contratto è un gravissimo errore. Ha usato tempi e parole giuste. E' il momento di pensare al campo più che ai contratti".

Fiorentina-Juve, match svolta?

"E' difficile per Spalletti, perché è a 5 punti dal vertice e rischia di perdere terreno. La Juve ha avuto già qualche difficoltà, ora arriva una gara complicatissima in casa del suo acerrimo rivale".