Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Bezzi: "Derby di Milan importante. Chiellini ha ragione su Yildiz, perché..."

Bezzi: "Derby di Milan importante. Chiellini ha ragione su Yildiz, perché..."TUTTO mercato WEB
Oggi alle 16:07Altre Notizie
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato ospite il giornalista Gianni Bezzi.

Maldini ha detto che in Italia per lui c'è solo il Milan:
"Poteva fare solo questa dichiarazione. Come Totti per la Roma e Del Piero per la Juve, è una figura che non esiste più, quella che indossa una sola maglia per la vita. Ha lavorato molto bene al Milan e meriterebbe un ruolo importante, ma è giusto che sia così. Non lo vedo lontano da quei colori".

Milan, il derby potrebbe dare indicazioni sulle chance Scudetto?
"E' una partita importantissima, si affrontano due squadre che sono rivali per il titolo. Allegri sa plasmare le sue squadre, ha avuto un periodo in cui ha avuto assenze importanti ma è ancora lì. E' importantissima perchè qualcuno ha già accreditato una percentuale alta nei confronti dell'Inter. Darebbe un segnale che peserebbe in prospettiva se vincesse il derby il Milan".

Come commenta le parole di Chiellini su Yildiz?
"Chiellini è la figura giusta per questa Juve. Ha detto una cosa scontata, parlare ora di rinnovo di contratto è un gravissimo errore. Ha usato tempi e parole giuste. E' il momento di pensare al campo più che ai contratti".

Fiorentina-Juve, match svolta?
"E' difficile per Spalletti, perché è a 5 punti dal vertice e rischia di perdere terreno. La Juve ha avuto già qualche difficoltà, ora arriva una gara complicatissima in casa del suo acerrimo rivale".

Articoli correlati
Bezzi: "Juve, incognita Spalletti. Milan costretto a puntare su Gimenez" Bezzi: "Juve, incognita Spalletti. Milan costretto a puntare su Gimenez"
Bezzi: "Lazio, stagione complicata ma Sarri sta facendo il suo" Bezzi: "Lazio, stagione complicata ma Sarri sta facendo il suo"
Gianni Bezzi: "Juve, in difesa i problemi di Tudor. Lazio, Sarri sia più empatico"... Gianni Bezzi: "Juve, in difesa i problemi di Tudor. Lazio, Sarri sia più empatico"
Altre notizie Altre Notizie
Italia U15, i convocati per il Torneo di Natale. Diversi i figli d'arte Italia U15, i convocati per il Torneo di Natale. Diversi i figli d'arte
Bucchioni: "Belle le parole di Maldini. Juve, non sarà facile rinnovare con Yildiz"... TMW RadioBucchioni: "Belle le parole di Maldini. Juve, non sarà facile rinnovare con Yildiz"
Bezzi: "Derby di Milan importante. Chiellini ha ragione su Yildiz, perché..." TMW RadioBezzi: "Derby di Milan importante. Chiellini ha ragione su Yildiz, perché..."
Lutto nel giornalismo per la scomparsa di Domenico "Dodo" Mugnaini Lutto nel giornalismo per la scomparsa di Domenico "Dodo" Mugnaini
Conte, Luis Enrique, Lamine Yamal: parte la corsa ai Globe Soccer Awards Conte, Luis Enrique, Lamine Yamal: parte la corsa ai Globe Soccer Awards
La Juventus di Comolli guarda al mercato francese, fari puntati su Nzingoula La Juventus di Comolli guarda al mercato francese, fari puntati su Nzingoula
Italia U21, Baldini: "Riscattato ko con Polonia, bravi ragazzi" Italia U21, Baldini: "Riscattato ko con Polonia, bravi ragazzi"
L'Italia Under 21 si riscatta e vince 4-1 in Montenegro: Baldini secondo nel giorne... L'Italia Under 21 si riscatta e vince 4-1 in Montenegro: Baldini secondo nel giorne
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
1 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 novembre
3 Due nomi per gennaio, Tuttosport oggi in apertura: "Juve shopping scudetto"
4 La Juventus di Comolli guarda al mercato francese, fari puntati su Nzingoula
5 Caso Adeyemi: coltelli, tirapugni e passamontagna. L'elenco delle armi acquistate dall'attaccante
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve, Chiellini: "Prima il ds poi il mercato. Rinnovo Yildiz? Calma, c'è la volontà da parte di tutti"
Immagine top news n.1 Ne mancano solo sei: tutte le squadre qualificate (e quelle in corsa) ai Mondiali 2026
Immagine top news n.2 Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri
Immagine top news n.3 Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
Immagine top news n.4 Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino
Immagine top news n.5 La Juve torna in campo: Fiorentina nel mirino e Comolli a un passo dal Ds
Immagine top news n.6 Curacao stacca il pass Mondiale! Alla Coppa del Mondo 2026 anche Haiti e Panama
Immagine top news n.7 Risultati, qualificate al Mondiale, playoff: i verdetti dopo l'ultima giornata della fase a gironi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lorenzo De Santis: "Gattuso e i criteri di qualificazione? Ecco come la penso"
Immagine news Serie A n.2 Mpasinkatu: "Gattuso, polemiche anche in Africa ma il problema vero è..."
Immagine news Serie A n.3 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina-Juve partita svolta per entrambe. E su Yildiz dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Le possibili avversarie dell'Italia: la Polonia di Lewandowski. Che riesce a cacciare un ct
Immagine news Serie A n.2 Lorenzo De Santis: "Gattuso e i criteri di qualificazione? Ecco come la penso"
Immagine news Serie A n.3 Cruzeiro, Kaio Jorge verso il ritorno in Europa: c'è lo Zenit. Sullo sfondo un'ipotesi italiana
Immagine news Serie A n.4 Mpasinkatu: "Gattuso, polemiche anche in Africa ma il problema vero è..."
Immagine news Serie A n.5 Un mediano dello Standard può arrivare in Italia: Atalanta e Bologna seguono Sahabo
Immagine news Serie A n.6 Le possibili avversarie dell’Italia: Zhegrova in panchina anche nel Kosovo di Rrahmani
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Svoboda: "Padova? I derby sono le partite per cui si vive e si gioca a calcio"
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella, presentata la 4ª maglia: "Dedicata all'unica cosa più famosa di noi nel Tigullio"
Immagine news Serie B n.3 Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. Gorgone per Vivarini a Pescara l'ultimo
Immagine news Serie B n.4 Padova-Venezia, settore ospiti chiuso ai residenti delle province di Venezia e Treviso
Immagine news Serie B n.5 Serie B in nazionale: impegni per 40 giocatori. Dagasso in gol, Cherubini show con l'Italia U21
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 13ª giornata: Padova-Venezia, c'è Maresca. Fourneau per Avellino-Empoli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Diego Lopez: "Cellino manca al calcio italiano. Secondo me ha ancora voglia di calcio"
Immagine news Serie C n.2 Banchieri non è sorpreso dal Ravenna: "Proprietà forte e giocatori da Serie A, era prevedibile"
Immagine news Serie C n.3 Trento, solo un gol per Ebone e Pellegri: a gennaio si torna sul mercato per un nuovo attaccante
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, il dg Gualtieri: "Se il mister riterrà necessario intervenire, gennaio lo faremo"
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, serve una scossa in vista del Vicenza: Pasini incontra la squadra
Immagine news Serie C n.6 Arezzo, respinto il ricorso per Iaccarino: l'esterno d'attacco salta la sfida con l'Ascoli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Leuven-Roma, le convocate di Rossettini: out Haavi, Heatley e van Diemen
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, le convocati per la doppia amichevole con gli USA: torna Matilde Pavan
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Inter ospita l'Hacken: c'è da rimontare l'1-0. Il programma di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.4 C'è il Lione sulla strada della Juve. Roma in Belgio per i 3 punti. La 4ª giornata di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.5 Bavagnoli: "Sempre chiari gli obiettivi per il futuro. Con la Roma c'è una visione comune"
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan, Giuliani: "Oggi le bambine hanno modelli femminili. Dobbiamo essere credibili"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…