Veni, vidi, vici. Marino torna alla Triestina con una vittoria. Che alimenta i rimpianti

La Triestina dopo 22 giornate di Serie C è riuscita ad annullare il segno meno in classifica, dovuto ai quindici punti di penalizzazione, portandosi a undici punti da quella Pro Patria – che ha una gara in meno – che attualmente occupa il penultimo posto che vale i play out. Una rimonta firmata in gran parte da quel Geppino Marino che era stato esonerato dopo 10 giornate per far posto al più esperto Attilio Tesser.

Una scelta che, numeri alla mano, è stata evidentemente sbagliata. Tesser infatti nelle sue 12 panchine ha ottenuto solo due vittorie e ben otto sconfitte tenendo una media di appena 0.67 punti a partita che non ha permesso alla squadra di proseguire nella marcia verso una difficile, per non dire impossibile, salvezza. Numeri che hanno portato inevitabilmente alla separazione con la società che ha deciso di richiamare l’ex tecnico per una missione disperata.

E Marino ha iniziato come meglio non poteva, una vittoria in rimonta fra le mura amiche che porta in positivo la classifica, ora i giuliani hanno un punto, e dà morale in vista delle prossime giornate nonostante un mercato che sta portando i migliori della rosa ad andarsene, l’ultimo è Gunduz finito alla Juventus Next Gen, indebolendo ulteriormente la rosa. Si tratta della quarta vittoria, in undici gare, che sommate a quattro pareggi portano la sua media punti a 1,45 a partita. Alimentando così i dubbi - e i rimpianti - su dove sarebbe potuta essere la formazione alabardata a questo punto della stagione se non avesse optato per il cambio dopo appena dieci giornate di campionato.