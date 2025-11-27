Fabregas e il 5-1 al Torino: "Ho detto ai miei giocatori di non festeggiare in campo, ecco perché"

Sarà il Como di Cesc Fabregas ad aprire la 13esima giornata di Serie A, con l'anticipo in programma domani sera contro il Sassuolo. Alla vigilia, oltre al futuro di Nico Paz (leggi qui), il tecnico spagnolo ha avuto però modo anche di tornare sul netto successo ottenuto sul campo del Torino (5-1) nell'ultimo turno di campionato: "Cosa ho detto ai miei giocatori nel cerchio a fine gara? Ho detto di non festeggiare per rispetto dei tifosi del Torino. Ho chiesto anche all'arbitro perché avesse dato 3 minuti di recupero alla fine. Poi sono tre punti per noi, quando la partita è già finita in quel modo là la prima cosa da fare è rispettare i tifosi. Quindi non festeggiare in quel momento là, sarebbe stato esagerato", alcune della parole in conferenza stampa.

"Poi ho detto che mi hanno fatto godere tantissimo - ha proseguito Fabregas - ho visto la squadra che volevo vedere, che ho in mente e che tutte le settimane vedo in allenamento. Ripeto, si può vincere o perdere, però alle volte preferisco perdere perché siamo troppo ambiziosi. Col Cagliari sono convinto avremmo dovuto vincere, ma dopo il 60' la squadra ha un po' mollato.

Può succedere durante la stagione, gli altri possono anche essere migliori di noi, ma con la qualità che abbiamo alcune volte dobbiamo prendere più rischi. Preferisco perdere punti ora, crescendo però e analizzando le cose giuste. Senza il freno a mano tirato. Lascialo, andiamo e vediamo dove possiamo arrivare".