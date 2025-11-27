Bologna senza freni anche in Europa: la squadra di Italiano non conosce sconfitta da 12 partite

Un ottimo Bologna, divertente, intenso e prolifico, batte senza troppi problemi l'insidioso Salisburgo e rimette in carreggiata il proprio percorso in Europa League. Il 4-1 sugli austriaci permette agli uomini di Italiano di dare continuità ai risultati positivi: dopo l'iniziale sconfitta contro l'Aston Villa, sono infatti arrivati i due successi contro Salisburgo e FCSB e i due pareggi con Friburgo e Brann.

Una sorta di consuetudine per i rossoblù, visto che anche in campionato siamo arrivati a 8 risultati utili consecutivi: le vittoria contro Pisa, Cagliari, Parma, Napoli e Udinese e i pareggi con Lecce, Fiorentina e Torino. Totale, considerando campionato ed Europa League, 12 partite senza sconfitta, con 7 vittorie e 5 pareggi.

Una striscia che testimonia l'ottimo momento di Orsolini e compagni e più in generale la crescita costante che la squadra del presidente Saputo sta mettendo in mostra da oramai tre anni a questa parte. Un filotto di risultati utili consecutivi che, calendario alla mano, potrebbe anche proseguire ulteriormente: in campionato ci sarà la sfida casalinga con la Cremonese, quindi la Coppa Italia contro il Parma e poi la Lazio. Tre partite che daranno ulteriori indicazioni sulla crescita strutturale della squadra di Italiano e che potrebbe portare il record all'invidiabile numero di 15 partite consecutive senza sconfitte.