Careca: "McTominay ci starebbe alla grande nel 'mio' Napoli. E anche Anguissa mi piace"

In una intervista concessa a Sky Insider, l'ex bomber azzurro Antonio Careca ha parlato così di Carlo Ancelotti, da poco ct del Brasile: “Me lo ricordo quando giocavamo contro. Era uno sceriffo: bravissimo tecnicamente e tatticamente. È arrivato in un momento un po’ particolare della Nazionale: c’erano tantissimi problemi, una crisi mai vista con i ragazzi, il presidente e tutto lo staff. È arrivato e ha calmato gli animi. Carlo è un vincente e si vede: trasmette tranquillità ma anche voglia di vincere per la maglia, si vede proprio la nuova voglia di giocare per la propria nazione.

Non ho mai capito i suoi detrattori o chi era contro a un allenatore straniero. Ancelotti è Ancelotti! Ha tutti i meriti per essere dov’è ora e in più conosce molto bene i giocatori brasiliani: ormai sono quasi tutti in Europa. Penso che abbia già le idee chiare: le ultime due amichevoli hanno dimostrato una buona qualità di gioco. Mi auguro possa fare il meglio: vincere il Mondiale sarebbe spettacolare per noi”

Chiudiamo tornando a Napoli. Secondo te, c’è qualche giocatore di adesso che nel tuo Napoli ci starebbe alla grande?

“È difficile! A me piace Anguissa, che assomiglia a Toninho Cerezo. È molto intelligente, partecipa all’azione anche andando avanti, segna, si comporta quasi come un trequartista. Ma c’è McTominay che è un gigante pur rimanendo velocissimo: è intelligente, con mezzo tocco fa girare la palla alla grande. Per me lui poteva benissimo stare con noi. E non dimentichiamoci nemmeno di Lukaku. È un bestione: quando sta bene, pochi sono come lui”.