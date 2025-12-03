Vicenza, Zamuner: "Non pensavo che saremmo stati così bravi. Parole Cavion siano un motto"

Nel corso della cena di Natale del Centro Coordinamento Club Biancorossi del Vicenza sono intervenuti anche il direttore sportivo Giorgio Zamuner e il tecnico Fabio Gallo che hanno parlato dell’ottima prima parte di stagione della formazione veneta che sta dominando il Girone A di Serie C con 12 punti di vantaggio su Union Brescia e Lecco appaiate al secondo posto.

“Quest’estate quando abbiamo costruito la squadra, eravamo convinti di aver costruito un gruppo di giocatori bravi. Così bravi, onestamente non me lo aspettavo neppure io. - spiega Zamuner come riporta Trivenetogoal.it - Quando compri e scegli i giocatori puoi intuirne o apprezzarne il valore, ma quello che non sai è come reagiranno se messi in determinate situazioni. La strada è ancora lunga, sinora abbiamo fatto bene, ma dobbiamo andare avanti così e non mollare. Ho sentito una frase di Michele Cavion a Tva Vicenza, ha detto che contano più le vittorie della squadra che le presenze. Ecco, questo dev’essere il nostro motto, lo spirito da seguire da qui fino a fine stagione”.

“Conoscevo Vicenza e il suo calore da avversario però quello che stiamo vivendo è qualcosa di straordinario, oggi ne ho parlato in allenamento rispetto a ciò che è stato il tifo di domenica e di quanto la squadra ha accelerato, - sono le parole di Gallo che elogia i tifosi - ogni giorno ci arricchite di affetto e disponibilità senza conoscerci. Sono orgoglioso che possiate identificarvi con questa squadra che lotterà fino alla fine. Siamo pronti a vendere cara la pelle da qui a fine campionato”.