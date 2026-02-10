Vicenza, Zamuner: "Rinnovo Pellizzari urgente. Serie B? Presto per ragionarci"

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Rigorosamente Calcio’ su TVA Vicenza il direttore sportivo biancorosso Giorgio Zamuner ha parlato del cammino della squadra tornando sulla scelta di affidare la panchina a Fabio Gallo: “Non abbiamo pensato subito a lui perché dopo la promozione con la Virtus Entella mi aspettavo che sarebbe stato protagonista in Serie B, poi sono arrivati dei messaggi di apertura da chi lo segue e quando lo abbiamo contattato e ci ha manifestato la volontà di non rimanere là abbiamo provato ad affondare il colpo”.

Il dirigente vicentino poi si sofferma sul suo lavoro: “Quando lavori in una piazza come Vicenza c’è il timore di non costruire la squadra giusta, ma poi la soddisfazione è maggiore quando si vedono i risultati e la gente è contenta. Non sempre riesce però sono le soddisfazioni del nostro mestiere. - prosegue Zamuner come riporta Trivenetogoal.it - Quando sono stato scelto ho espresso la mia opinione per tentare di raggiungere l’obiettivo e mi sono basato sui giocatori dell’anno scorso e poi abbiamo cercato di puntellare la squadra. Avendo vissuto questa piazza da giocatore mi ricordavo i commenti della gente e le caratteristiche che vengono amate quindi abbiamo lavorato a stretto contatto con dg e mister come nel caso di Cappelletti che poteva sembrare un azzardo”.

Spazio poi al futuro con una Serie B che è lì nel mirino: “Prima di ragionare su cosa serve vorremmo raggiungere l’obiettivo, ma i valori di questo gruppo sono importanti. Andrebbe sicuramente puntellato, ma è un po' presto per pensarci. Stuckler? È prematuro parlare ora con la Cremonese, mi auguro che entrambe centrino i propri obiettivi e a quel punto potrebbero esserci le condizioni per averlo ancora visto che gli serve uno step successivo in una piazza in cui è stimato. - conclude Zamuner – Rinnovi? Mi sento di dire che Pellizzari, Sandon e Alessio meritano di rimanere a Vicenza e di avere i contratti allungati, il discorso più urgente è di Pellizzari perché è esploso e deve far parte del futuro biancorosso”.