Zamuner: "Sapevo di aver costruito una squadra forte, ma il mio Vicenza ha sorpreso tutti"

Dalle colonne del Il Gazzettino, è intervenuto il Direttore Sportivo del Vicenza Giorgio Zamuner, che ha fatto il punto della situazione quando manca poco più di una settimana al termine del mercato, e il Lane è primo nella classifica del Girone A di Serie C con ben dodici punti di vantaggio dal secondo posto.

Queste, le sue parole: "Sapevo di avere costruito una squadra che poteva competere per la vittoria finale, ma non mi aspettavo così tanti punti a questo punto della stagione. Abbiamo sorpreso un po' tutti perché siamo ancora imbattuti e il rendimento è altissimo, anche se mi aspettavo che la squadra avesse determinate caratteristiche. Gallo? Ha numeri importanti e l'abbiamo scelto perché pensavamo avesse le caratteristiche giuste per guidare una squadra di un certo livello in una piazza che ha delle pressioni forti: è stato bravo a inculcare alla squadra la mentalità giusta e concetti semplici, ma efficaci, sin da subito, e i ragazzi l'hanno seguito sin dal primo giorno".

Nessun accenno al mercato, con il club che non stravolgerà la rosa, alla quale ha apposto gli innesti di Daniel Cappelletti e Federico Tonin, entrambi arrivati in biancorosso a titolo definitivo, il primo dal Trento e il secondo dal Bologna.