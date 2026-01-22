Vis Pesaro, arriva a titolo definitivo il classe 2008 Alessandro Rizza. Accordi fino al 2028

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Luca Bargellini
Oggi alle 11:34Serie C
Luca Bargellini

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Rizza dal G.S.D. Lascaris Pianezza 1954. Il classe 2008 ha sottoscritto un contratto di durata triennale, che lo legherà alla Vis Pesaro fino al 30 giugno 2028.

Rizza è un attaccante di piede destro che predilige il gioco sulle corsie esterne, anche a piede invertito. Dotato di tecnica e rapidità, è abile nell’adattarsi a diversi ruoli e moduli, distinguendosi per l’attitudine ad attaccare la profondità ma anche per la gestione della fase di non possesso.

Alessandro cresce nel settore giovanile del G.S.D. Lascaris Pianezza 1954, dove diventa punto di riferimento nelle varie categorie a suon di gol: 104 messi a segno in tre stagioni in tra Under 15, Under 16 e Under 17, con la vittoria di diversi titoli. A 17 anni viene promosso in prima squadra, che milita in Eccellenza, e si prende il suo spazio anche con la Rappresentativa Piemonte Valle d’Aosta Under 19. Ora è pronto a continuare il suo percorso di crescita in biancorosso con motivazione ed entusiasmo.

