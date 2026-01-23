Ufficiale
Vis Pesaro, il centrocampista Nina va in prestito al Trapani. La nota
Dopo aver collezionato sette presenze con la maglia biancorossa in questa prima metà dell’anno il centrocampista Christian Nina, classe 2001, saluta Pesaro e si trasferisce al Trapani. Questa la nota della Vis in merito alla sua cessione:
"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con FC Trapani 1905 per la cessione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2025/2026, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Nina.
La società volge a Christian i migliori auguri di buon proseguimento di questa seconda parte di stagione".
