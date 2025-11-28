TMW Il Pafos attende già la sfida con la Juve, Giaretta: "Finora abbiamo perso solo col Bayern..."

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, il direttore sportivo del Pafos FC Cristiano Giaretta ha giocato in anticipo anche il big match di Champions League in programma il prossimo 10 dicembre a Torino contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni sulla sfida ai bianconeri: "La partita con la Juve per noi sarà un evento enorme, ha creato eccitazione ovunque, in città e non solo. Il match sarà tecnicamente molto complicato, come tutti gli altri, ma noi stiamo andando oltre le aspettative: stiamo performando bene e abbiamo perso solo una gara su cinque con il Bayern Monaco, squadra contro cui perdono praticamente tutti. Siamo sempre molto realisti e affrontiamo queste partite nel modo giusto per continuare a costruire le fondamenta di un club nuovissimo, ambizioso, che sa di dover imparare tanto da sfide così per capire la direzione in cui andare. Quindi umiltà e rispetto, ma con l’obiettivo di performare come nelle partite precedenti. Anche contro i bianconeri".

Giaretta ha commentato anche il ritorno al gol in Champions League dopo ben sette anni di David Luiz, sorprendente acquisto estivo del suo Pafos: "Vederlo segnare in Champions è stato come riavvolgere il nastro di sette anni. L’esultanza, la scivolata sulle ginocchia... Mi hanno ricordato esattamente quella di allora. Per un attimo il tempo si è fermato. Sono le favole belle del calcio, ed è anche per questo che il nostro rimane lo sport più bello in assoluto".

