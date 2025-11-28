Luis Alberto: "Tornare alla Lazio? Se chiama Sarri ci penso. Se chiama Lotito no"
Attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, Luis Alberto, ex numero 10 della Lazio oggi all'Al-Duhail in Qatar, è tornato a parlare del club capitolino e non solo.
"Tornare in Italia? In Serie A mi vedo solo con la Lazio. Cosa accadrebbe se mi chiamassero? Se mi chiamasse Sarri forse potrei pensarci un po'...se chiamasse Lotito, nulla da fare. [...] Da quando è andato via dalla Lazio (si riferisce al tecnico toscano, ndr) non gli ho parlato, mi sento solo coi ragazzi del suo staff. A Sarri però voglio molto bene, mi piace perché è un uomo che vive sempre con la faccia in avanti".
Infine sul futuro lontano dal campo l'ex Siviglia e Liverpool sembra avere le idee chiare: "In testa ho voglia di continuare con il calcio, mi piacerebbe fare l'allenatore o il direttore sportivo. Ma adesso non ci penso. Ho 33 anni posso giocare ancora 3/4 anni e divertirmi"
