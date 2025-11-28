Napoli, Lobotka: "Momento non facile prima della sosta, ora più compattezza col nuovo modulo"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per commentare l'avvio di stagione degli azzurri. Queste le sue principali dichiarazioni: "Naturalmente non è stato un momento facile per noi prima della sosta, ma crediamo in noi stessi, nel nostro modo di giocare e lavoriamo duramente. Sono felice ovviamente delle ultime due vittorie e siamo già concentrati sulla prossima partita".

Sulla Champions League: "La Champions League è diversa dalla Serie A, ogni squadra è forte. Contro l'Eintracht abbiamo giocato bene e non abbiamo vinto la partita e quindi abbiamo perso due punti. Ora ogni partita in Champions è fondamentale per noi: vedendo anche i risultati delle altre squadra, tutti possono battere tutti. Noi dobbiamo concentrarci sul nostro modo di giocare: io penso già alla prossima partita. Contro il Qarabag non era facile reagire dopo il rigore sbagliato, anche perché loro giocavano ancora con la convinzione di poter vincere e portare a casa i tre punti senza paura. Per noi era importante segnare il primo gol, abbiamo costruito tante occasioni e questo è fondamentale per vincere le partite. Ci abbiamo creduto, sapendo che ogni partita in Champions League è difficile. Cosa ci ha detto Conte all'intervallo? Solo di crederci. Sappiamo di giocare bene, siamo consapevoli del fatto che il nostro calcio è difficile per le altre squadre".

Sul nuovo modulo: "Stiamo giocando in un modo diverso rispetto a quanto fatto ad inizio stagione. È un lavoro diverso, soprattutto per le ali che hanno maggiore libertà per esprimere le proprie qualità. Neres, Noa Lang, Hojlund sono bravi nell'uno contro uno. Questo modulo è buono anche per i difensori: forse siamo più compatti quando giochiamo a tre, stiamo difendendo davvero bene e penso che dobbiamo continuare così".

Sul centrocampo a due piuttosto che a quattro: "Onestamente per me non cambia molto, è cambiata la tattica perché abbiamo un difensore in più alle nostre spalle. Ma il gioco cambia in base alla squadra e all'approccio di ogni giocatore: dare il 100%, come si combatte l'uno per l'altro e come si mettono in campo le qualità di cui disponiamo. Ogni partita è diversa, ogni avversario è diverso: a volte provo a pressare uomo su uomo, altre volte cerco di creare spazio per gli altri compagni di squadra o cerco di aiutarli a costruire. Tutto quello che provo a fare in campo è per la squadra per vincere la partita".

Sulla sfida con la Roma: "La Roma è prima in classifica, quindi è un'ottima squadra. Giocano un bel calcio, forse simile al nostro, hanno buoni giocatori e sappiamo quanto, già con l'Atalanta, sia difficile giocare contro le squadre di Gasperini. Sappiamo di avere le qualità per battere la Roma. Penso che sia la partita perfetta per vedere come stiamo crescendo, cercando di battere la prima in classifica. Loro proveranno a giocare, sono bravi fisicamente, sono molto aggressivi e sappiamo che non sarà facile: questa tipologia di partite si giocano sui dettagli, dobbiamo preparare bene ogni cosa. Spero di portare i tre punti a casa".

Sulle zero sconfitte al Maradona: "È importante per noi giocare in casa, perché hai sempre i tifosi dietro di te a sostenerti. Sono sempre vicini alla squadra, provando a spingerci per farci vincere".