...con Luca Caldirola

La Serie D per il progetto. Per respirare aria di calcio di una volta. Luca Caldirola ha fatto una scelta di vita, accettando la Folgore Caratese in D. Sognando di poter crescere insieme alla sua squadra. Di questo ed altro l'ex difensore di - tra le altre - Inter e Monza, ne ha parlato a TuttoMercatoWeb.com

Caldirola, cosa ci fa in Serie D?

“Avevo ricevuto un po di richieste in B e all’estero. Ma arrivato a questo punto della carriera - sto bene fisicamente e avrei fatto altri due anni ad alti livelli - ero alla ricerca di un progetto che mi stimolasse. Se avessi cercato i soldi non sarei andato alla Caratese ma all’estero. Un giorno parlando con il presidente, mi ha prospettato un progetto di più anni. Non mi interessava la categoria, ho avuto la fortuna di fare una carriera che reputo importante”

A cosa punta la Folgore Caratese?

“Dopo il mio acquisto e quello di Tremolada non possiamo nasconderci: pensiamo alla C. Ma io guardo anche più avanti”.

Che campionato è?

“È un campionato complicato, tosto. Voglio portare la Caratese più in alto possibile”.

Le prime differenze?

“Non c’è il VAR, si danno più botte e l’arbitro non vede. Il calcio è un po più rude ma è bello così, i difensori fanno i difensori. In A il difensore magari è un po più penalizzato. In D vale tutto”.

Serie A: la sua ex Inter s'è affidata a Chivu.

“Ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con lui. Era un fenomeno. E mi sta piacendo tanto anche come mister. Le altre squadre sono attrezzate, il Milan non gioca le coppe…. Però l’Inter ha inserito in organico elementi come ad esempio Sucic che da appassionato di Football Manager conoscevo già”.

E la B, come la vede? Il Monza ha iniziato stentando.

“E' uno dei campionati più difficili. Quando vieni da una retrocessione è difficile calarti nella categoria, se non lo fai rischi di fare come Salernitana e Sampdoria. Il Monza è forte e lotterà con Palermo e Venezia: ho avuto sia Inzaghi che Stroppa, sono due martelli”.