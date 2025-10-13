...con Beppe Accardi

"L'Italia di Gattuso mi piace, è una squadra che da quando ha cambiato guida tecnica trova sempre più convenzione. Il gruppo è solido, l'ambiente è quello giusto". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Beppe Accardi.

L'Italia andrà al Mondiale?

"Sì. Andremo al Mondiale. Sono abbastanza fiducioso".

Uno sguardo alla A: chi è l'anti Napoli?

"Milan, Inter e Roma sono sullo stesso piano. Quest'anno ci sono delle sorprese, ad inizio anno non mi aspettavo un Milan così performante e questo dimostra una cosa".

Cioè?

"Che gli allenatori capaci a gestire i campioni fanno la differenza. Allegri ne è la prova".

Esonero in Serie B: Pagliuca all'Empoli non ha ingranato. Ed è vicino Dionisi dopo il flop di Palermo.

"La stabilità della società per gli allenatori è fondamentali. Pagliuca ha fatto un ottimo lavoro l'anno scorso. Dionisi era già stato ad Empoli, il suo ritorno sarebbe una scelta ponderata: conosce già l'ambiente. Empoli non è una piazza stressante come quella di Palermo, può fare bene".

Che succede allo Spezia?

"Solo un momento particolare come capita a tante squadre. Deve solo mantenere serenità, non perdere la testa e continuare a lavorare. Il valore dello Spezia non rispecchia la classifica".

E l'Arezzo di Pattarello?

"Il campionato è lungo. L'Arezzo ha ottime chance per giocarsela fino alla fine, è stato costruito per fare un campionato di vertice. Spero che Pattarello continui a fare bene e che torni a fare gol come l'anno scorso".