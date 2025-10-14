...con Pierpaolo Bisoli

"Gattuso ha creato un'atmosfera importante, ha trovato l'alchimia giusta con i calciatori e l'entusiasmo giusto per farci andare al Mondiale. Vedo che i calciatori giocano con voglia". Così a TuttoMercatoWeb.com Pierpaolo Bisoli sulla Nazionale di Gennaro Gattuso.

Andremo al Mondiale?

"Sì. PercHé l'alchimia e l'entusiasmo giusto a volte sono più importanti dei moduli e della tattica. E questa Italia mi piace".

Chi è l'anti Napoli?

"Il Milan di Allegri e l'Inter di Chivu mi sembrano delle concorrenti accreditate. Allegri è un vincente e può dare filo da torcere".

E la Roma di Gasperini?

"Ha bisogno di un rodaggio, ma darà fastidio a tutti. Il modo di giocare di Gasperini crea difficoltà a tante squadre, anche se adesso in tanti hanno capito come gioca, se trova gli interpreti giusti può dare noia".

Arranca la Fiorentina...

"Bisogna dare fiducia a Pioli. E' uno dei migliori allenatori d'Europa. Cambia spesso, quando troverà la quadra potrà fare un ottimo campionato. Cambia spesso e questo è sinonimo di intelligenza".

E la B, mister?

"Credo che ci siano tre squadre fuori categoria. Monza, Venezia e Palermo. Poi c'è un lotto di squadre importante, con il Modena che s'è preso un margine importante".

Il Modena può arrivare fino in fondo?

"Può arrivarci. Ha un allenatore che mi piace e una proprietà importantissima che ha ancora tanta passione. Sì, ci credo. Rispetto alla mia, che era una buona squadra, questa è una compagine nettamente importante".

Che succede allo Spezia?

"Quando perdi la Serie A agli ultimi dieci minuti e anche calciatori importanti come Pio Esposito, qualcosa può anche andare storto. La società s'è stretta intorno a D'Angelo e di ciò sono contento, perché il rispetto per il lavoro degli allenatori è importante".

Delude anche la Samp...

"La B non devi mai prenderla sottogamba. C'è ancora tutto il tempo per risalire. La Samp ha un'ottima squadra, però deve calarsi nella realtà. Bisogna sapere che in B ogni partita è una battaglia".

L'anno scorso la Samp è rimasta in B. A farne le spese è stato il Brescia.

"Ci sono delle regole e vanno rispettate. La Sampdoria ha rispettato le regole. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi. Ci abbiamo rimesso noi del Brescia, avevo un altro anno di contratto e mi è saltato. Ma le regole si rispettano, altrimenti è giusto che le società vengano punite. Il Brescia ha sbagliato e la Samp ne ha trattato vantaggio. Rispetto le persone e le regole, ci ho rimesso, ma è giusto che ci abbia rimesso".

Pronto a tornare in pista, mister?

"Non vedo l'ora. Dopo ventiquattro anni un anno sbagliato ci può stare. Ho grande entusiasmo e finché mi sorregge, allenerò".

Se le dico Mantova?

"Sono andato a vedere una partita e il Mantova è incappato in una partita negativa. E' stato associato il mio nome, ma auguro a Possanzini di riprendersi. Non sono uno che va a gufare gli allenatori, ma quando vedo le partite mi aggiorno e non penso ad altro".