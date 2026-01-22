Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
22 gennaio 2011, il Milan ha l'accordo con l'Ajax per Urby Emanuelson. Arriva in Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Andrea Losapio
Oggi alle 00:00Accadde Oggi...
Andrea Losapio

Il 22 gennaio del 2011 il Milan campione d'Italia batte un colpo. È Urby Emanuelson, esterno che può giocare su entrambe le fasce e che è cresciuto nell'Ajax. Arriva con un contratto di tre anni e mezzo, anticipando di sei mesi rispetto al prospettato. L'olandese arriva in Italia e conclude le visite mediche.

Il giorno dopo ci sarà anche il comunicato ufficiale sul sito del Milan. "Arriva per rinforzare la fascia sinistra. Giocatore di grande dinamismo e qualità, l'ex esterno dei lancieri ha caratteristiche più offensive che difensive, ma all'occorrenza sa perfettamente ricoprire il ruolo di terzino". Contestualmente ci sono pure le parole di Adriano Galliani, amministratore delegato rossonero. "E’ il giocatore di cui avevamo bisogno. Può giocare a centrocampo ma anche da terzino sinistro. Potevamo prenderlo gratis in estate ma abbiamo deciso di pagare qualcosa all’Ajax per averlo subito a disposizione".

Così ci sono anche le prime dichiarazioni dello stesso Emanuelson. "Il Milan per me è come un sogno perché è uno dei più grandi club al mondo e sono qui per fare grandi cose con questa squadra. L’Inter? Siamo più forti, io sono qui per vincere, ho giocato sei campionati nell'Ajax ma non ne ho vinto neanche uno. Sono orgoglioso di essere in questa squadra, so che posso crescere e diventare un giocatore da Milan". Non andrà benissimo, anche se giocherà 106 gare con il Milan, salvo poi passare anche a Roma e Atalanta.

