9 marzo 2002, Seedorf illumina San Siro con due bolidi. Pari fra Inter e Juventus

9 marzo 2002, Seedorf illumina San Siro con due bolidi. Pari fra Inter e JuventusTUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Porta/PhotoViews
Andrea Losapio
Oggi alle 00:00Accadde Oggi...
Andrea Losapio

Il 9 marzo del 2002, a San Siro, c'è il derby d'Italia. Da una parte l'Inter di Recoba e Vieri, dall'altra la Juventus di Nedved e del solito Del Piero. È il big match della stagione, probabilmente decisiva ai fini dello Scudetto di lì a due mesi. Dalla battaglia sembra uscirne meglio l'Inter, anche per come si era messa la questione. Sesto minuto e subito rete di Clarence Seedorf, con un bolide dalla distanza che si infila all'incrocio dei pali, battendo Buffon. Poi però arriva il pari di David Trezeguet, l'uno a uno con cui termina il primo tempo.

Nella ripresa vige l'equilibrio, almeno fino a dieci minuti dalla fine, quando Igor Tudor firma il due a uno bianconero che sembra preannunciare lo shock casalingo per gli uomini di Cuper. Invece è ancora Seedorf, con il destro, a dipingere la pennellata del due a due, con un altro tiro dalla distanza che finisce all'angolino dove Buffon non può proprio arrivare.

Inter-Juventus 2-2
Marcatori: 6’ Seedorf, 13’ Trezeguet, 81’ Tudor, 91’ Seedorf

INTER (4-4-2)
Toldo; J. Zanetti, Cordoba, Materazzi, Gresko; S. Conceiçao (92’ Simic), Di Biagio (81’ Ventola), C. Zanetti, Seedorf; Recoba (72’ Kallon), Vieri.
Allenatore: Hector Cuper

JUVENTUS (4-4-2)
Buffon; Birindelli, Thuram (22’ Tudor), Iuliano, Pessotto; Zambrotta, A. Conte, Davids (77’ Tacchinardi), Nedved; Del Piero, Trezeguet (67’ N. Amoruso).
Allenatore: Marcello Lippi

