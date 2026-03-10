Altro cambio al Torneo di Viareggio: problemi di visti per i Magic Star. Al loro posto il Siena

Cambio dell’ultima ora al Torneo di Viareggio. Dopo i ghanesi del Koforidua infatti anche i nigeriani dei Magic Star non prenderanno parte alla manifestazione a causa di un problema di visti che ha impedito loro di raggiungere il nostro paese. Cambia così radicalmente il Girone 5 in cui sono inseriti lo Spezia e il Westchester United, club statunitense. Al posto delle due compagini africane sono infatti state inserite Pistoiese e Siena.

Questo il comunicato dell’organizzazione del Torneo di Viareggio in merito a questo nuovo cambio di squadre:

“Ulteriore variazione tra le squadre partecipanti alla 76ª Viareggio Cup: nel girone 5, il Magic Stars non può partecipare per i problemi legati alla concessione dei visti. Al posto della formazione nigeriana, subentra il Siena, che va ad aggiungersi a Spezia, Pistoiese e gli statunitensi del Westchester United. I bianconeri toscani debutteranno domani (martedì 10) alle ore 11 contro lo Spezia al centro sportivo “Ferdeghini” della città ligure”.

Nei giorni scorsi erano state altre le squadre escluse, per gli stessi motivi, dal torneo come si legge un un’altra nota:

“I venti di guerra che pericolosamente stanno turbando il vivere quotidiano in tutto il mondo, ma in particolar modo nel Medio Oriente, si abbattono anche sulla 76ª Viareggio Cup. Per problemi legati alla concessione dei visti di uscita dai rispettivi Paesi, quattro squadre — le nigeriane Rangers Enugu, Nexus Soccer Academy e Rbm Sports, oltre alla ghanese Koforidua — non potranno partecipare al torneo, al via lunedì 9 marzo.

Il comitato organizzatore ha comunque provveduto a sostituirle inserendo tre formazioni italiane: la Vis Pesaro, inserita nel girone 2 con Fiorentina, Viareggio e One Touch; la Lucchese, nel girone 3 insieme a Sassuolo e Uyss New York (raggruppamento composto da tre squadre); e la Pistoiese, che giocherà nel girone 5 con Spezia, Magic Stars e Westchester United”.