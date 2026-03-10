Leonetti sull'allenatore della Juve del 2026/27: "Se Spalletti non resta sondati due tecnici italiani"

Franco Leonetti è intervenuto Radio Bianconera, per commentare la vittoria della Vecchia Signora contro il Pisa:

"Non faccio tabelle. Il calcio è uno sport folle. Stavolta ha battezzato i colori della Juve, ma abbiamo visto che la Juve era a -7 prima del finale della sfida con la Roma. Non bisogna sbagliare, devi essere pronto per carpire i passi falsi di Como e Roma. La Juve deve andare a Udine a vincere, visto che c'è Como-Roma, ma il Friuli è sempre tosto".

E ha continuato: "Sono due partite completamente diverse, ma Spalletti nell'intervallo col Pisa capisce che c'è bisogno di cambiare lo spartito, perché avrebbe faticato molto a vincere. Era una squadra lenta, incapace di trovare le imbucate. Poi nel secondo tempo non è stata solo la mossa di togliere David e mettere Yildiz, con Boga in un'altra posizione. Io credo nell'elettricità di cambiare le partite e Boga lo ha fatto, ha dato imprevedibilità e scatto, bruciante come ai vecchi tempi. E Yildiz, tolto dalla sinistra, ha trovato maggiore incisività. Spalletti nel post-gara ha certificato che la campagna acquisti estiva è stata totalmente sbagliata. Openda è uscito completamente dai radar del tecnico, su David dice qualcosa di preoccupante, ossia che non resiste agli impatti e non solo. E lui è stato preso per fare il centravanti. E' una sentenza quella su David. Credo che si continuerà anche a Udine con David, per poi cambiare in corso. Finchè non rientrerà Vlahovic, le alternative sono risicate".

Sul rinnovo del tecnico ha detto: "Non so se è la settimana decisiva. Nessuno lo sa, dalle notizie che ho, ci sono già delle cose messe nero su bianco. Poi se sarà questa o nella pausa per le Nazionali non importa, si deve ripartire da Spalletti. Elkann so che ha fatto una telefonata e anche Chiellini, a livello precauzionale, per un possibile piano B. Si tratta di due tecnici italiani, ossia Conte e Allegri. Sono solo telefonate precauzionali, perché la Juve ha individuato in Spalletti il tecnico del futuro. Finalmente ha dato un'impronta di gioco a una squadra che negli ultimi anni quasi pascolava". Mentre sul rinnovo di Dusan Vlahovic: "Per quello che so io sono molti più i fattori positivi per una sua permanenza. Si sente al centro del progetto di Spalletti. E il tecnico non vede l'ora che sia disponibile".

Infine su Alisson, portiere del Liverpool messo nel mirino dalla Juve per la prossima stagione: "Che la Juve stia cercando un portiere con esperienza internazionale ci sta. Poi se sarà Oblak, Alisson o un altro è presto per dirlo. Su Alisson dall'Inghilterra dicono che vorrebbe rispettare il contratto fino a giugno 2027".