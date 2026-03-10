Morto Andrea Sambugaro, firma storica de L'Arena. Il cordoglio dell'Hellas Verona

Si è spento ieri pomeriggio (9 marzo) all'età di 64 Andrea Sambugaro, firma storica del quotidiano veronese de L'Arena, con cui collaborava da 34 anni.

L'Hellas Verona ha espresso il proprio cordoglio così: "Hellas Verona FC esprime il più sincero cordoglio per la scomparsa di Andrea Sambugaro, giornalista veronese e una delle firme storiche del quotidiano L'Arena, e si stringe alla sua famiglia e a tutta la redazione del Gruppo Athesis esprimendo le più sentite e sincere condoglianze".

Scrive Chiara Tajoli, nel ricordarlo: "Era un'istituzione a L'Arena. Ha diretto quasi tutti i settori: «Cronaca», «Sport», «Cultura e spettacoli» e, infine, «Provincia», fino al 31 agosto 2023, quando è andato in pensione. Non era solo un bravo vice caporedattore, deciso e giusto, ma anche un bravo giornalista (quando scriveva la sua penna volava) ed era anche una persona da cui si poteva sempre imparare qualcosa".

Sambugaro ha diretto quasi tutti i settori del quotidiano, dalla Cronaca alla Cultura e spettacoli, fino alla Provincia ed allo Sport, con la passione per l'amato Hellas, che seguiva anche in trasferta. Dal 2019 combatteva con una malattia - che ha progressivamente avanzato - con il rilevamento negli anni di quattro meningiomi, stupendo tutti per il coraggio con il quale ha affrontato la situazione.