TMW Caldirola: "Il Monza se la giocherà con Palermo e Venezia. Con la Caratese voglio la C"

“Avevo ricevuto offerte sia dalla Serie B sia dall’estero, ma arrivato a questo punto della carriera ero alla ricerca di un progetto che mi stimolasse. Se avessi cercato i soldi non sarei andato alla Caratese, ma all’estero”. Il difensore Luca Caldirola parla così della sua estate e della scelta di scendere in Serie D nel corso del consueto appuntamento con l’A tu per tu su Tuttomercatoweb.com: “Non mi interessava la categoria, ho avuto la fortuna di fare una carriera che reputo importante”.

Spazio poi agli obiettivi in questa stagione: “Dopo il mio acquisto e quello di Tremolada non possiamo nasconderci: pensiamo alla Serie C, ma io guardo anche più avanti. La Serie D è un campionato complicato, tosto. Voglio portare la Caratese più in alto possibile”.

Spazio infine al momento del Monza alle prese con il dopo retrocessione e una Serie B mai semplice da affrontare: "È uno dei campionati più difficili. Quando vieni da una retrocessione è difficile calarti nella categoria, se non lo fai rischi di fare come Salernitana e Sampdoria. Il Monza è forte e lotterà con Palermo e Venezia: ho avuto sia Inzaghi che Stroppa, sono due martelli”.