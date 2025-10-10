La FIGC lancia "Ad Alta Voce" per sensibilizzare sulla salute mentale: le parole di Gravina

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, istituita nel 1992 e promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la FIGC lancia la campagna 'Ad Alta Voce' per sensibilizzare sull'argomento. La campagna, realizzata con la collaborazione della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC e dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, coinvolge 10 componenti delle Nazionali A femminile e maschile (5 per ciascuna Nazionale).

Per la Nazionale A femminile hanno partecipato il commissario tecnico Andrea Soncin e le calciatrici Agnese Bonfantini, Laura Giuliani, Eleonora Goldoni e Annamaria Serturini. Per la Nazionale A maschile i volti e le voci sono del ct Gennaro Gattuso e dei calciatori Manuel Locatelli, Daniel Maldini, Riccardo Orsolini e Sandro Tonali.

"La FIGC rinnova il suo impegno nel campo della sostenibilità sociale" afferma il presidente Gabriele Gravina "con un’attenzione particolare alla salute mentale, anche grazie all’impegno quotidiano svolto dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e, ovviamente, al lavoro specialistico dell’Ospedale Bambino Gesù. Con il coinvolgimento delle Azzurre e degli Azzurri, ‘Ad Alta Voce’ vuole essere una carezza verso coloro che soffrono di questi disagi e, allo stesso tempo, una forte e concreta assunzione di responsabilità. Parlare di questi argomenti, non tacerli, è l’unica modalità che, attraverso percorsi con specialisti del settore, porta ad attenuare il crescente malessere e favorisce la piena inclusione, nello sport e nella società civile".