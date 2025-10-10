Esclusiva TMW
Federica Masolin: "Bellissima lotta scudetto. Champions? Spero in un'italiana"
Federica Masolin di Sky è intervenuta ai microfoni di Tuttomercatoweb.com durante il Festival dello Sport a Trento. E sul campionato ha detto: "La lotta scudetto è bellissima e sono piacevolmente stupita dal gioco e dalla qualità delle squadre. Il Napoli molto bene, l'Inter si è ripresa, il Milan molto tonico e c'è anche la Juve. Roma e Milan per ora le sorprese migliori".
E la Champions?
"L'anno scorso ci siamo divertiti molto con una formula che ha regalato tanta imprevedibilità. Speriamo in un'italiana che arrivi fino in fondo. Tifo per tutte le italiane ma credo che la favorita sia sempre il Psg".
