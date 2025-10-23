Brasile, lo stato di Rio mette in vendita il Maracana per fare cassa

Approvata lista di immobili da cedere per abbattere i debiti

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 23 OTT - C'è anche il complesso sportivo dello stadio Maracanã di Rio de Janeiro tra gli immobili che il governo dello stato brasiliano intende vendere per fare cassa e abbattere parte del debito con nei confronti dell'amministrazione federale. La decisione è stata presa dalla commissione di Costituzione e Giustizia dell'Assemblea legislativa dello stato (Alerj), che ha modificato il progetto di legge presentato dall'Esecutivo aggiungendo ulteriori 14 nuovi alla lista, tra cui il tempio del calcio brasiliano. Il presidente della commissione, Rodrigo Amorim, ha spiegato ai media locali che l'obiettivo è ridurre i costi legati a immobili sottoutilizzati o onerosi. "Il governo paga una fortuna per la manutenzione del complesso del Maracana, circa 160 mila euro (un milione di real) per partita".

Il progetto sarà ora votato dall'Alerj in seduta plenaria. Secondo le previsioni della legge finanziaria del 2026, lo stato del Rio de Janeiro dovrà versare quasi due miliardi di euro (12,3 miliardi di real) a Brasilia solo per interessi sul debito e ammortamenti. (ANSA).