È online il nuovo TMWMagazine: La meglio gioventù. Dove va (e da chi riparte) il calcio italiano

Il numero di ottobre di TMW Magazine è finalmente disponibile, e porta in copertina i volti, le storie e le speranze del calcio italiano che verrà. Si intitola “La meglio gioventù”, e non è solo un omaggio ai giovani talenti, ma un’esortazione a credere davvero, in una nuova generazione di calciatori pronti a prendersi il proprio spazio.

Un viaggio nel cuore del nostro calcio a tinte azzurre

L’editoriale di Luca Bargellini, "Eppur si muove", parte da una constatazione tanto amara quanto vera: l’Italia calcistica fatica ancora a valorizzare le sue nuove leve. Eppure qualcosa si muove, e questo numero lo racconta pagina dopo pagina.

I migliori otto giovani talenti a tinte azzurre

Il cuore del numero è lo speciale "The Beautiful Eight": una panoramica sui migliori otto prospetti italiani, da Francesco Camarda a Pisilli, da Ahanor a Pio Esposito, senza dimenticare nomi come Palestra, Bartesaghi, Comuzzo e Venturino.

Un vero e proprio vivaio di talento pronto a sbocciare.

Ad affiancarli, uno sguardo agli "Italians" che crescono e si affermano all’estero: tra loro Leoni, Koleosho, Chiarodia, Della Rovere, Mané, Reggiani,Inacio, Benjamin. Giovani che altrove hanno trovato minuti, fiducia e visione.

La voce della Federazione

Un’intervista approfondita con Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali giovanili FIGC, che fa il punto sulla formazione, la mancanza di minutaggio, i problemi legati alla cittadinanza per giovani nati e cresciuti in Italia, ma ancora "stranieri" sulla carta. "In Italia scadimento tecnico...vedo un futuro roseo. Chi era nelle giovanili sta crescendo...".

Gattuso "Avanti così"

Spazio anche all’attualità della Nazionale maggiore, con un bilancio del primo ciclo azzurro targato Gennaro Gattuso, che ha convinto per gioco e spirito.

Italia U20, non è stato il tuo Mondiale

Analisi sul Mondiale Under 20, che ha visto un’Italia giovane e coraggiosa uscire prematuramente ma con prospettive interessanti.

Intervista a Francesco Caputo

L'ex bomber Francesco Caputo fa le carte al campionato tra considerazioni tattiche, ricordi personali e riflessioni: “Se solo avessi 28 anni oggi...”, dice, puntando forte su Napoli e criticando il rendimento difensivo della Juventus. "Scudetto, occhio alle sorprese”.

Non mancano le rubriche

Focus sulla storia suggestiva della qualificazione di Capo Verde al Mondiale, un'impresa straordinaria resa possibile da una generazione di naturalizzati.

Pink world

Eva Schatzer, Giulia Galli: due, su dieci, le rappresentanti azzurre al Golden Girl

Tech & Tackle - FC26 è qui!

Valutazioni, top player e sorprese del nuovo capitolo videoludico EA Sports.

Tacchetti a tavola

Tra biscotti e scudetti: la favola del Casale Calcio vive tra i krumiri.

L’ultima parola di Luca Calamai

“Evviva, sono tornati i bomber” - Camarda, Pio Esposito e Kean: l’Italia ritrova i gol.

Libri

"Ci chiamavano Sciacalli" di Carlo Pallavicino: una vita da procuratore tra aneddoti e calciomercato.

