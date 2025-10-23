Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

È online il nuovo TMWMagazine: La meglio gioventù. Dove va (e da chi riparte) il calcio italiano

È online il nuovo TMWMagazine: La meglio gioventù. Dove va (e da chi riparte) il calcio italianoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 16:31Altre Notizie
Redazione TMW

Il numero di ottobre di TMW Magazine è finalmente disponibile, e porta in copertina i volti, le storie e le speranze del calcio italiano che verrà. Si intitola “La meglio gioventù”, e non è solo un omaggio ai giovani talenti, ma un’esortazione a credere davvero, in una nuova generazione di calciatori pronti a prendersi il proprio spazio.

LEGGILO ONLINE O SCARICA IL PDF

Un viaggio nel cuore del nostro calcio a tinte azzurre
L’editoriale di Luca Bargellini, "Eppur si muove", parte da una constatazione tanto amara quanto vera: l’Italia calcistica fatica ancora a valorizzare le sue nuove leve. Eppure qualcosa si muove, e questo numero lo racconta pagina dopo pagina.

I migliori otto giovani talenti a tinte azzurre
Il cuore del numero è lo speciale "The Beautiful Eight": una panoramica sui migliori otto prospetti italiani, da Francesco Camarda a Pisilli, da Ahanor a Pio Esposito, senza dimenticare nomi come Palestra, Bartesaghi, Comuzzo e Venturino.
Un vero e proprio vivaio di talento pronto a sbocciare.

Ad affiancarli, uno sguardo agli "Italians" che crescono e si affermano all’estero: tra loro Leoni, Koleosho, Chiarodia, Della Rovere, Mané, Reggiani,Inacio, Benjamin. Giovani che altrove hanno trovato minuti, fiducia e visione.

La voce della Federazione
Un’intervista approfondita con Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali giovanili FIGC, che fa il punto sulla formazione, la mancanza di minutaggio, i problemi legati alla cittadinanza per giovani nati e cresciuti in Italia, ma ancora "stranieri" sulla carta. "In Italia scadimento tecnico...vedo un futuro roseo. Chi era nelle giovanili sta crescendo...".

Gattuso "Avanti così"
Spazio anche all’attualità della Nazionale maggiore, con un bilancio del primo ciclo azzurro targato Gennaro Gattuso, che ha convinto per gioco e spirito.

Italia U20, non è stato il tuo Mondiale
Analisi sul Mondiale Under 20, che ha visto un’Italia giovane e coraggiosa uscire prematuramente ma con prospettive interessanti.

Intervista a Francesco Caputo
L'ex bomber Francesco Caputo fa le carte al campionato tra considerazioni tattiche, ricordi personali e riflessioni: “Se solo avessi 28 anni oggi...”, dice, puntando forte su Napoli e criticando il rendimento difensivo della Juventus. "Scudetto, occhio alle sorprese”.

Non mancano le rubriche
Focus sulla storia suggestiva della qualificazione di Capo Verde al Mondiale, un'impresa straordinaria resa possibile da una generazione di naturalizzati.

Pink world
Eva Schatzer, Giulia Galli: due, su dieci, le rappresentanti azzurre al Golden Girl

Tech & Tackle - FC26 è qui!
Valutazioni, top player e sorprese del nuovo capitolo videoludico EA Sports.

Tacchetti a tavola
Tra biscotti e scudetti: la favola del Casale Calcio vive tra i krumiri.

L’ultima parola di Luca Calamai
“Evviva, sono tornati i bomber” - Camarda, Pio Esposito e Kean: l’Italia ritrova i gol.

Libri
"Ci chiamavano Sciacalli" di Carlo Pallavicino: una vita da procuratore tra aneddoti e calciomercato.

Il n. 163 di TMWMagazine è disponibile gratuitamente su TMWMagazine.com.
Leggilo ONLINE: clicca qui
o
Scaricalo in formato PDF TMWMagazine 163
anche nell'app iOS o Android di TUTTOmercatoWEB.com!

© foto di TMW Magazine
© foto di TMW Magazine
LEGGI Online IL NUMERO 163 di TMWMAGAZINEScarica il PDF Del NUMERO 163 di TMWMAGAZINE
Articoli correlati
È online il nuovo TMWMagazine: Omaggio alla seconda stella dell'Inter, focus promozioni,... È online il nuovo TMWMagazine: Omaggio alla seconda stella dell'Inter, focus promozioni, interviste Petrachi e Amauri
Altre notizie Altre Notizie
Ivan Zazzaroni: "Napoli, non è stato distrutto nulla. Milan non ancora da Scudetto"... Ivan Zazzaroni: "Napoli, non è stato distrutto nulla. Milan non ancora da Scudetto"
Angelo Di Livio sulla Juve: "I nuovi ancora non sono pronti, Tudor a Roma rischia... Angelo Di Livio sulla Juve: "I nuovi ancora non sono pronti, Tudor a Roma rischia molto"
Emiliano Viviano attacca Conte: "Grande allenatore ma insopportabile quando parla"... Emiliano Viviano attacca Conte: "Grande allenatore ma insopportabile quando parla"
De Canio: "Napoli, per Conte pesano diverse assenze. Spero torni subito Hojlund" TMW RadioDe Canio: "Napoli, per Conte pesano diverse assenze. Spero torni subito Hojlund"
Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere l'anticipo Milan-Pisa Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere l'anticipo Milan-Pisa
Roma-Viktoria Plzen 1-2: il tabellino della gara Roma-Viktoria Plzen 1-2: il tabellino della gara
FCSB-Bologna 1-2: il tabellino della gara FCSB-Bologna 1-2: il tabellino della gara
Rapid Vienna-Fiorentina 0-3: il tabellino della gara Rapid Vienna-Fiorentina 0-3: il tabellino della gara
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Le più lette
1 La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
2 Ivan Zazzaroni: "Napoli, non è stato distrutto nulla. Milan non ancora da Scudetto"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 ottobre
4 Henry critico: "Se pensi alla Juve pensi a una squadra che lotta. Ora manca tutto questo"
5 Roma, Gasperini: "Kone era abbastanza zoppicante. Attaccanti in difficoltà mentale? Non esiste"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Un solo recuperato nel Milan, ma che stravolge la formazione anti Pisa
Immagine top news n.1 L'Inter è rinata dalla difesa all'attacco. Chivu pronto a sfidare il Napoli
Immagine top news n.2 Europa e Conference League, tutti i risultati della serata e le due classifiche
Immagine top news n.3 Battuta d'arresto impronosticabile per la Roma: quarto ko casalingo, vince il Viktoria Plzen
Immagine top news n.4 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: ecco com'è messa l'Italia
Immagine top news n.5 Dybala: "Roma moscia". E Gasperini non è d'accordo: "Mosci sì, ma solo nelle conclusioni"
Immagine top news n.6 Roma, Gasperini: "Bisogna farsi un po' di esami di coscienza davanti, ci sono problemi evidenti"
Immagine top news n.7 La Roma cade male in Europa: il Plzen espugna l'Olimpico, primi fischi per Gasperini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.2 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Immagine news podcast n.4 Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Antonio Paganin: "Napoli, Conte soffre il doppio impegno. E sull'Inter dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 De Canio: "Napoli, per Conte pesano diverse assenze. Spero torni subito Hojlund"
Immagine news Serie C n.3 Firicano: "L'Arezzo ha dimostrato una chiara supremazia, è la favorita per la promozione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Florian Wirtz non va al Bayern Monaco? Nasce un'opportunità: è Lennart Karl
Immagine news Serie A n.2 Dall'Inter all'Inter, Napoli imbattuto al Maradona da 14 gare. Ma la difesa è da ritrovare
Immagine news Serie A n.3 Roma-Viktoria Plzen, la moviola del Corriere dello Sport: Meler non vede un rigore netto
Immagine news Serie A n.4 Parma, Suzuki: "Voglio diventare tra i migliori al mondo. Bonny? Lo rivedrò a gennaio"
Immagine news Serie A n.5 Serginho: "Milan, Allegri fa bene a non parlare di scudetto. Leao può fare la differenza"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, tocca di nuovo a Meret? 4 esclusioni di fila possono segnare la scelta di Conte
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, nuovo innesto nello staff tecnico: c'è Vanderloock come data analyst
Immagine news Serie B n.2 Serie B, al via questa sera la 9ª giornata. C'è Catanzaro-Palermo, occhi su alcune panchine
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Modena-Empoli: canarini per difendere il primato, Dionisi per la prima gioia
Immagine news Serie B n.4 Padova, slitta il rientro in campo del Papu Gomez? Forfait quasi certo contro la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Bedin: "Dobbiamo alimentare i rapporti tra professionisti e dilettanti"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, allenamento pomeridiano: gestione per Pedrola, differenziato per Pafundi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Ternana al Gialappa’s Show: non passa inosservata la performance di Ferrero
Immagine news Serie C n.2 Torna in campo la Serie C. Questa sera al via l'11ª giornata del campionato di terza serie
Immagine news Serie C n.3 Cavesa, ancora una trasferta senza tifosi: divieto di vendita dei tagliandi per Picerno
Immagine news Serie C n.4 Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale, ma non decisiva"
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, Visentin condannato a sei anni per violenza sessuale di gruppo
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Faggiano: "Catania e Benevento favorite. Noi forti, ma tutti nuovi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.4 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.5 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
Immagine news Calcio femminile n.6 Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?