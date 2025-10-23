Nel Torino si ferma Nkounkou. Contro il Genoa nel 3-5-2 di Baroni ci sarà Biraghi
Problemi muscolari per il laterale. Baroni conferma il 3-5-2
(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Il Torino dovrà fare a meno di Niels Nkounkou, il laterale francese è costretto allo stop per un interessamento distrattivo dell'adduttore lungo della coscia destra. In vista della gara di domenica contro il Genoa, il tecnico Baroni pensa di sostituirlo con Biraghi, mentre confermerà il 3-5-2 con il quale ha imbrigliato il Napoli di Antonio Conte. In attacco ci saranno ancora Simeone e Adams, a centrocampo con Casadei e Asllani giocherà nuovamente Vlasic. Il portiere Israel spera nel recupero dopo una botta, in difesa nessuna modifica e avanti con il terzetto Tameze-Maripan-Coco, a destra l'acciaccato Pedersen può essere rimpiazzato da Lazaro. (ANSA).
