FCSB-Bologna 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic; Alhasson, Sut (1’ st Tanase); Miculescu, Olaru (42’ st Politic), Cisotti (1’ st Birligea); Thiam (20’ st Popescu). A disp.: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Kiki. All.: Charalambous
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea (22’ st Holm), Heggem (1’ st Vitik), Lucumi, Lykogiannis; Moro (32’ st Ferguson), Freuler; Orsolini (40’ st Bernardeschi), Odgaard, Rowe (1’ st Cambiaghi); Dallinga. A disp.: Ravaglia, Pessina, Pobega, Castro, Casale, Miranda, Fabbian. All.: Niccolini
Arbitro: Treimanis (Lat)
Marcatori: 9’ Odgaard (B), 12’ Dallinga (B), 9’ st Birligea (S)
Ammoniti: Heggem (B), Rowe (B), Miculescu (S), Odgaard (B), Cambiaghi (B), Skorupski (B), Pantea (S), Radunovic (S)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.