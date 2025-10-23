Rapid Vienna-Fiorentina 0-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Rapid Vienna (4-4-2): Hedl; Demir, Ahoussou, Yao, Horn; Bolla (62' Auer), Seidl (85' Schaub), Amane (75' Ndzie), Antiste; Wurmbrand (62' Gulliksen), Kara (85' Weixelbraun). All.: Stoger
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Mari, Viti; Fortini (76' Dodo), Ndour, Fagioli (57' Sohm), Nicolussi Caviglia (57' Mandragora), Parisi (88' Kouadio); Dzeko (76' Gudmundsson), Piccoli. All.: Pioli
Arbitro: Frid (Israele)
Marcatori: 9' Ndour, 48' Dzeko, 89' Gudmundsson (F)
Ammoniti: Comuzzo (F), Kara, Seidl (R)
