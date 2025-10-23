TMW Djidji sbarca in Kings League da Toni, l'agente: "Trattiamo con diversi club per il 2026"

Koffi Djidji giocherà nella Kings League nelle prossime settimane. Ad annunciarlo è stata la squadra di Luca Toni, gli FC Zeta, che hanno acquistato il difensore ex Torino, svincolato al 30 giugno del 2024 e che ha preso questa opportunità per mantenersi in forma in vista di nuove opportunità, probabilmente in Major League Soccer.

"Abbiamo colto con piacere questa opportunità che ci è stata offerta dalla Kings League - spiega ai nostri microfoni Mario Mauri, il suo procuratore - Stiamo trattando con diversi club in vista di una nuova avventura da iniziare nel nuovo anno solare e Koffi da mesi si sta allenando regolarmente. Questa però è una buona opportunità per perfezionare il suo stato di forma in vista del prossimo club in cui andrà a giocare, è un'avventura che durerà qualche settimana e che vivrà con grande piacere".

Negli scorsi mesi Seattle Sounders e Colorado Rapids hanno condotto dei sondaggi esplorativi, ma nello scorso inverno l'idea era quella di restare in Italia, dopo un provino di qualche mese con l'Empoli che, però, non è andato a buon fine. Djidji era stato poi contattato dalla Cremonese durante l'estate, ma con ogni probabilità nella prossima finestra di mercato invernale - quella principale per gli States - firmerà per un club di MLS.