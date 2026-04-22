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Calciomercato Inter, interesse per alcuni calciatori della Roma, piace Laurientè

Calciomercato Inter, interesse per alcuni calciatori della Roma, piace LaurientèTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:40Altre Notizie
Redazione TMW
fonte LINTERISTA.IT
Chivu vuole Pellegrini! Senza rinnovo con la Roma può arrivare a giugno...

Aumentano i giocatori della Roma che vengono seguiti dall'Inter. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione de L'Interista, i nerazzurri starebbero seguendo con interesse anche Lorenzo Pellegrini, oltre Mancini, Svilar e Manu Koné.
Per quanto riguarda Svilar attualmente non ci sarebbe nulla, con i nerazzurri che stanno trattando per acquistare Vicario. Per quanto riguarda Koné a giugno ci dovrebbe essere l'assalto da parte di Ausilio e Marotta al giocatore. Parliamo di una richiesta esplicita di Chivu che probabilmente, forse, verrà accontentata in estate Roma permettendo.

Per quanto riguarda Gianluca Mancini bisognerà attendere la decisione della Roma riguardo i rinnovi. Proprio dopo la partita contro l'Inter i giallorossi avrebbero messo in stand by ogni discorso ma non è ancora detto che non riprenderanno a breve. Stesso discorso vale anche per Pellegrini che, però, a differenza di Mancini, è in scadenza a giugno, e quindi sarebbe ingaggiabile a parametro zero.

Pellergini viene visto da Chivu come il giocatore perfetto per sostituire Mkhitaryan, un mix tra gioventù ed esperienza, considerando che ha solamente 29 anni, che Chivu definisce necessario per mantenere alto il livello della squadra. Ovviamente dipenderà tutto, come già detto, dall'eventuale rinnovo. A zero è un'occasione che l'Inter vorrebbe sfruttare, ma solo a parametro zero. Inoltre bisognerebbe comunque trovare l'accordo economico con lo stesso giocatore che dovrà per forza di cose ridursi lo stipendio, attualmente circa 4 milioni netti a stagione...

Un nome che potrebbe interessare all'Inter, in vista dell'estate, è quello di Armand Laurienté del Sassuolo.
L'attaccante francese è un profilo che sarebbe unico nella rosa nerazzurra e i costi potrebbero non essere proibitivi. Può fare al caso dell'Inter?

Laurienté, caratteristiche e numeri

Laurienté è un classe 1998, alto 1.77, al Sassuolo dal 2022/23. I numeri sono positivi, quest'anno ha raggiunto i 5 gol e gli 8 assist, mentre in Serie B col Sassuolo numeri da capogiro con 19 reti e 5 assist.

Giocatore veloce e brevilineo che può essere utile nelle idee nerazzurre di cambiare stile di gioco. Darebbe quel dinamismo in più con meno passaggio ma più voglia di andare e puntare l'uomo. I costi non dovrebbero superare i 15-20 milioni di euro. Il francese potrebbe essere un jolly interessante da aggiungere al reparto offensivo dell'Inter.

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