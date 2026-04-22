TMW Genoa, riprendono gli allenamenti a Pegli: c'è il Como nel mirino, i giocatori da valutare

Due giorni di stacco dopo la bella vittoria di Pisa. Il Genoa si ritroverà oggi a Pegli per riprendere i lavori in vista della sfida di campionato contro il Como in programma domenica prossima alle ore 15 al "Ferraris". Con la salvezza ormai in tasca la squadra di Daniele De Rossi cerca non solo i punti per raggiungere l'aritmetica permanenza in Serie A, ma soprattutto vuole chiudere in crescendo una stagione che ha visto il Grifone centrare il suo obiettivo con un mese di anticipo.

I due da valutare

E la settimana di allenamenti che sta per iniziare sarà importante per valutare la situazione dei due giocatori che sono fermi ai box. Brooke Norton-Cuffy verrà valutato dallo staff sanitario e tecnico per capire se potrà essere a disposizione o meno per la partita contro gli uomini di Cesc Fabregas. L'inglese è ko per un problema muscolare accusato in Under 21. L'ivoriano è alle prese da poco più di un mese con un affaticamento muscolare.

I tre rientri dalle squalifiche

I rientri certi saranno quelli di Malinovskyi, Frendrup ed Ellertsson. I tre centrocampisti hanno saltato la sfida dell'Arena Garibaldi per squalifica. I primi due erano in diffida ed erano stato ammoniti nel match contro il Sassuolo. L'islandese era stato espulso nell'intervallo in seguito ad un parapiglia con Berardi, anche lui fermato dal giudice sportivo ma per ben due giornate.