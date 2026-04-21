Inter-Como 3-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi (29’ st Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique (39’ st Dumfries), Barella, Calhanoglu, Zielinski (15’ st Sucic), Dimarco (15’ st Diouf); Thuram, Bonny (29’ st Esposito). A disp.: Sommer, Di Gennaro, Alexiou, Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Mosconi. All.: Chivu
Como (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos (45’ st Morata), Kempf; Van der Brempt (35’ st Smolcic), Da Cunha (25’ st Caqueret), Perrone, Valle; Nico Paz, Baturina (35’ st Rodriguez); Douvikas (25’ st Diao). A disp.: Cavlina, Vigorito, Tornqvist, De Paoli, Moreno, Goldaniga, Lahdo, Pisati, Kuhn. All.: Fabregas
Arbitro: Sozza
Marcatori: 32’ Baturina (C), 48’ Da Cunha (C), 69’, 86’ Calhanoglu (I), 89’ Sucic (I)
Ammoniti: Perrone (C)
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