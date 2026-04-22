TMW Conte lo sostituisce dopo 45 minuti. Napoli, Kevin de Bruyne verso l'addio in estate

Kevin De Bruyne può salutare il Napoli già nel prossimo futuro. La sostituzione al quarantacinquesimo contro la Lazio è un segnale abbastanza chiaro di come Antonio Conte non lo consideri come una pedina fondamentale nell'ultimo periodo e, soprattutto dopo l'infortunio, non ha trovato una grande continuità di rendimento.

Non è dato sapere come abbia preso la decisione di uscire dopo solo un tempo, ma probabilmente la sua esperienza in Italia non sta andando come sperava. De Bruyne ha ancora un anno di contratto ma la sensazione è quella che possa anche andare via durante la prossima estate.

Qualche giorno fa il belga aveva parlato così del suo arrivo in Italia. "La decisione è stata presa di comune accordo con la società. A volte, quando si sta insieme tanto tempo, succede. Avevo offerte da tutto il mondo, ma mi piace ancora giocare a calcio ad alti livelli e il Napoli mi ha dato questa opportunità. Quando si prendono queste decisioni ci sono tante cose da considerare, come soldi, famiglia e tutto il resto, ma alla fine ho deciso per il Napoli. Incompatibilità dei Fab Four? Sento che a volte intorno c'è troppo rumore. Quando giocavo al City, ero con i migliori giocatori del mondo: penso che tutti possano giocare insieme, è solo una questione di adattarsi con i ragazzi con cui giochi in quel momento".