Napoli, a caccia di un vice-Hojlund: per l'attacco piace Pinamonti del Sassuolo

L'estate non è del tutto lontana. Il mercato freme e le prime operazione possono già essere imbastite in queste settimane prima di prendere definitivamente il via il prossimo luglio. Cambierà molto il Napoli che si appresta a concludere questo campionato nella zona Champions League ma senza aver puntato realmente per la vittoria dello scudetto. Serviranno forze fresche alla squadra di Antonio Conte per tornare a lottare per il titolo nella prossima Serie A.

E sul reparto offensivo sono concentrati gli uomini mercati della formazione partenopea alla ricerca di un vice-Hojlund. Sono tanti i cambiamenti che potrebbero essere messi a segno nella finestra estiva di trattative. In primis Romelu Lukaku va verso l'addio. L'attaccante belga sta tornando da un infortunio e lo scarso utilizzo quest'anno, aggiunto alla querelle di queste settimane, porteranno gli azzurri alla cessione. E sempre nel reparto offensivo Lorenzo Lucca tornerà alla base ma il club potrebbe metterlo nuovamente sul mercato e quindi cambiare nuovamente casacca,

Per quanto concerne le entrate potrebbe esserci l'opportunità che porta sempre nel campionato italiano. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno dei profili che potrebbe essere seguito è Andrea Pinamonti. La punta del Sassuolo quest'anno ha collezionato 32 presenze fra campionato e Coppa Italia realizzando otto reti e quattro assist.