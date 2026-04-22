Chivu: "Chi ha detto che Martinez giocherà la finale? Sommer messo in croce da inizio anno..."

La partita di ieri sera è stata anche la dimostrazione di quanto la rosa dell'Inter, almeno per l'Italia, sia profonda. Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, ha risposto così sull'importanza di Josep Martinez, autore di una grande prestazione nel 3-2 contro il Como: "Per me lo sono tutti. Giocherà la finale di Coppa Italia? Chi l'ha detto? Abbiamo messo Sommer in croce da inizio anno ed è portiere della prima in classifica a +12 della seconda e con la seconda miglior difesa del campionato".

Infine aggiunge sullo spagnolo: "Pepo poteva avere più opportunità, ma sa i motivi per cui non ha giocato tanto. Siamo contenti dei nostri tre portieri, dei ragazzini che salgono dalle giovanili. Abbiamo un gruppo di 24 giocatori che sono bravi ragazzi e cercano di fare del proprio meglio sempre".

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