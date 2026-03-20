Chuck Norris non viene sostituito: è la partita che finisce prima. Addio all’attore di Walker Texas Ranger

Si è spento all’età di 86 anni Chuck Norris, attore statunitense noto negli ultimi anni soprattutto per il ruolo da protagonista nella serie Walker Texas Ranger. Secondo quanto riferito da TMZ, Norris è scomparso nella mattinata di ieri alle Hawaii: la famiglia ha mantenuto il riserbo su ulteriori dettagli.

Sportivo e appassionato di arti marziali, è considerato il fondatore del Chun Kuk Do, uno stile che unisce elementi misti da diverse discipline, tra cui il karate (di cui era cintura nera quinto Dan) e il Taekwondo (cintura nera ottavo Dan). Prima del successo in TV, era stato il cinema a decretare la sua fama, con l’Italia come sfondo: il combattimento con Bruce Lee ne L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente, ambientato al Colosseo, è tuttora una delle scene di lotta più famose nella storia del cinema.

Negli ultimi decenni, era diventato famoso soprattutto per i Chuck Norris Facts, dei meme ante litteram, diventati virali sul web, consistenti in brevi aforismi che gli attribuivano capacità sovrumane o doti improbabili, in qualche caso applicati anche al calcio, come quello citato nel titolo.