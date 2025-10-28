Lazio, Gila tra campo e futuro: perno per Sarri, ma il contratto è un rebus

Fondamentale per il presente della Lazio, una delle principali incognite per il futuro. Mario Gila ha fatto un ulteriore salto di qualità ed è diventato il leader assoluto della difesa della Lazio, come dimostrano le due grandi prestazioni contro Atalanta e Juventus. Zero gol subiti nonostante la pressione subita e la sensazione di sicurezza acquisita dal centrale spagnolo, ulteriormente valorizzato dal lavoro di Sarri. “Mi dà tantissimo nella fase difensiva perché è un allenatore che fa crescere molto per come ci fa lavorare, mi sento sempre meglio in campo. La fiducia ogni volta cresce - ha detto Gila in conferenza dopo il successo contro la Juventus - sono molto contento di lavorare con lui”. Un lavoro che era stato sottolineato anche nei giorni scorsi dallo stesso Sarri, che aveva rivelato come si era imposto per tenere lo spagnolo a Formello nonostante i pochi minuti giocati nei primi mesi sotto la sua gestione. Scelta che chiaramente ha pagato.

Lazio, il tema delicato del rinnovo di Gila

Il tema extra-campo è chiaramente il rinnovo del contratto di Mario GIla che scade nel 2027. Lo spagnolo è uno dei difensori centrali emergenti più interessanti della Serie A e fa gola a diversi club sia in Italia che all’estero. La Lazio sa di non avere il coltello dalla parte del manico e dovrà aspettare almeno gennaio per poter formulare una proposta per il rinnovo viste le limitazioni del mercato. Gila è stato piuttosto chiaro dopo la Juventus: “È una cosa a cui penserò. Il giocatore che sono l'ho dimostrato io, non è un discorso legato alla società o alla squadra. Andare in scadenza ha dei vantaggi e degli svantaggi, è vero che penserò a tutti questi fattori quando mi verrà fatta una proposta di rinnovo. Tengo molto alla Lazio, ma questo ancora non è successo e quindi dovrò aspettare ancora”. Difficile vedere in questo momento margini per un possibile rinnovo di contratto, con la società biancoceleste che a questo punto dovrà decidere come gestire il futuro di Gila. Le opzioni sul tavolo sono due: aprire alla cessione a giugno, considerando anche il 50% sulla rivendita che spetta al Real Madrid, o tenerlo fino a scadenza sapendo di rinunciare a un incasso comunque importante.