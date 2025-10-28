Napoli, che tegola. Il Mattino in apertura: "Choc De Bruyne, grave infortunio per il belga"

"Choc De Bruyne". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si sofferma sul Napoli e sul grave infortunio subito da Kevin De Bruyne. Il centrocampista si è fatto male nell'ultima sfida vinta 3-1 contro l'Inter, lasciando il campo alla mezz'ora e dopo aver realizzato il calcio di rigore del momentaneo 1-0. I successivi esami hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra, che terrà il belga lontano dai campi per 3-4 mesi.

Una tegola per il Napoli e Conte, che dovrà rinunciare al belga per trenta partite. Intanto gli azzurri proseguiranno il loro cammino in campionato, visto che oggi apriranno la nona giornata di campionato nonché il turno infrasettimanale. Il Napoli infatti dalle 18:30 sarà ospite del Lecce al Via del Mare, dove i campioni d'Italia cercheranno il secondo successo consecutivo per restare in vetta.

Antonio Conte vista anche l'assenza di De Bruyne è pronto a tornare al 4-3-3, confermando Milinkovic-Savic al posto dell'infortunato Meret. Centrali Beukema e Juan Jesus con Di Lorenzo e Olivera sulle corsie. In cabina di regia Gilmour, supportato da Anguissa e McTominay come mezzali. In avanti ci sarà Lucca mentre sugli esterni spazio per Politano a destra e Noa Lang a sinistra.