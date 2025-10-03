Le partite di oggi: il programma di venerdì 3 ottobre
Si apre questa sera il sesto turno di Serie A, il cui antipasto sarà rappresentato dalla sfida tra Verona e Sassuolo, mentre in Serie C siamo già arrivati all’ottava giornata dei rispettivi gironi. Di seguito il programma dei principali match in Francia, Germania, Inghilterra, Italia e gli altri principali campionati europei.
FRANCIA – Ligue 1
20:45 – Paris FC vs Lorient
GERMANIA – Bundesliga
20:30 – Hoffenheim vs Colonia
INGHILTERRA – Premier League
21:00 – Bournemouth vs Fulham
ITALIA – Serie A
20:45 – Verona vs Sassuolo
ITALIA – Serie C – Girone B
20:30 – Pianese vs Livorno
20:30 – Rimini vs Arezzo
ITALIA – Serie C – Girone C
20:30 – Latina vs Benevento
OLANDA – Eredivisie
20:00 – Breda vs Groningen
PORTOGALLO – Liga Portugal
21:15 – Casa Pia vs Estoril
SPAGNA – LaLiga
21:00 – Osasuna vs Getafe
