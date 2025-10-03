Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Le partite di oggi: il programma di venerdì 3 ottobre

di Giacomo Iacobellis

Si apre questa sera il sesto turno di Serie A, il cui antipasto sarà rappresentato dalla sfida tra Verona e Sassuolo, mentre in Serie C siamo già arrivati all’ottava giornata dei rispettivi gironi. Di seguito il programma dei principali match in Francia, Germania, Inghilterra, Italia e gli altri principali campionati europei.

FRANCIA – Ligue 1
20:45 – Paris FC vs Lorient

GERMANIA – Bundesliga
20:30 – Hoffenheim vs Colonia

INGHILTERRA – Premier League
21:00 – Bournemouth vs Fulham

ITALIA – Serie A
20:45 – Verona vs Sassuolo

ITALIA – Serie C – Girone B
20:30 – Pianese vs Livorno
20:30 – Rimini vs Arezzo

ITALIA – Serie C – Girone C
20:30 – Latina vs Benevento

OLANDA – Eredivisie
20:00 – Breda vs Groningen

PORTOGALLO – Liga Portugal
21:15 – Casa Pia vs Estoril

SPAGNA – LaLiga
21:00 – Osasuna vs Getafe

