Le partite di oggi: il programma di venerdì 3 ottobre

Si apre questa sera il sesto turno di Serie A, il cui antipasto sarà rappresentato dalla sfida tra Verona e Sassuolo, mentre in Serie C siamo già arrivati all’ottava giornata dei rispettivi gironi. Di seguito il programma dei principali match in Francia, Germania, Inghilterra, Italia e gli altri principali campionati europei.

FRANCIA – Ligue 1

20:45 – Paris FC vs Lorient

GERMANIA – Bundesliga

20:30 – Hoffenheim vs Colonia

INGHILTERRA – Premier League

21:00 – Bournemouth vs Fulham

ITALIA – Serie A

20:45 – Verona vs Sassuolo

ITALIA – Serie C – Girone B

20:30 – Pianese vs Livorno

20:30 – Rimini vs Arezzo

ITALIA – Serie C – Girone C

20:30 – Latina vs Benevento

OLANDA – Eredivisie

20:00 – Breda vs Groningen

PORTOGALLO – Liga Portugal

21:15 – Casa Pia vs Estoril

SPAGNA – LaLiga

21:00 – Osasuna vs Getafe