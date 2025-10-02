Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Pongracic (85' Comuzzo), Pablo Marí, Ranieri; Dodo (73' Fortini), Mandragora (58' Fazzini), Fagioli, Gosens (58' Parisi); Ndour; Dzeko (73' Gudmundsson), Piccoli. Allenatore: Pioli
Sigma olomouc (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Kostadinov (72' Breite); Dolznikov (63' Michez, 77' Sip), Tkac (46' Langer), Ghali; Mikulenka (63' Tijani). Allenatore: Janotka
Arbitro: Badstubner (GER)
Marcatori: 27' Piccoli, 95' Ndour (F)
Ammoniti: Fagioli, Ndour, De Gea (F), Kostadinov (S)
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
