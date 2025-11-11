Oggi in TV, torna la Champions femminile: dove vedere Roma-Valerenga
TUTTO mercato WEB
Torna in campo la Champions League femminile, questa sera tocca alla Roma che sfida il Valerenga. Fischio d'inizio alle 18.45, la gara sarà trasmessa in esclusiva di Disney +.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 11 novembrea
18.45 Roma-Valerenga (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Lione-Wolfsburg (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Real Madrid-Paris FC (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 St. Polten-Chelsea (Champions League femminile) - DISNEY+
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Altro flop per Juric. L'Atalanta sceglie di cambiare: fuori il croato, dentro Palladino. Oggi l'annuncio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile