Carrick fa volare lo United, Evra scettico: "Merita la chance ma meglio Luis Enrique"

Da quando è stato nominato allenatore ad interim del Manchester United dopo l'esonero di Rúben Amorim, Michael Carrick ha sorpreso tutti ottenendo grandi risultati. I Red Devils sono attualmente terzi in Premier League e possono puntare a un ritorno in Champions League dopo due stagioni deludenti chiuse al 15° e all’8° posto. Nonostante ciò, molti tifosi ed ex bandiere del club spingono per un nome più altisonante per la prossima stagione.

Paul Scholes, spesso critico con Carrick sui social, ha chiarito al podcast The Good, The Bad & The Football: "Non volevo offendere Michael. È una delle persone più gentili che si possano incontrare nel calcio. Gli ho scritto per spiegargli che non intendevo farlo, e lui mi ha risposto che non era arrabbiato. Volevo solo dire che negli ultimi quattro match la squadra non ha giocato al meglio, pur ottenendo risultati".

Nonostante le buone prestazioni di Carrick, molti osservatori puntano su un allenatore di livello internazionale. Il Manchester Evening News cita Luis Enrique e Julian Nagelsmann come candidati di prim’ordine, sottolineando i successi dell’ex Barça e PSG, vincitore di due Champions League e di trofei nazionali. Il contratto dell'asturiano a Parigi scade nell’estate 2027, aprendo la possibilità di un trasferimento a Manchester.

Anche Patrice Evra appoggia l’idea: "Luis Enrique sarebbe l’allenatore ideale per lo United. La sua filosofia, la sua esperienza e il lavoro al PSG senza Messi, Mbappé o Neymar sono straordinari. Detto questo, Carrick merita la sua chance, ha già fatto un ottimo lavoro".