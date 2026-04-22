Calhanoglu ribalta il Como, il QS in apertura: "Cuor di Coppa: è finalInter"

"Cuor di Coppa: è finalInter" titola quest'oggi il QS. Calhanoglu ribalta il Como: doppietta e assist per il turco, da 0-2 a 3-2 e la squadra di Chivu elimina Fabregas e vola in finale di Coppa. Domenica può arrivare lo Scudetto e il 13 maggio i nerazzurri potrebbero festeggiare il double Coppa + campionato.

L'altra semifinale - "Atalanta-Lazio: una notte che cambia la stagione": oggi l'Inter conoscerà l'altra finalista. Al Gewiss Stadium di Bergamo si sfidano infatti Atalanta e Lazio dopo il 2-2 dell'andata: chi vince affronterà i nerazzurri in finale.

Le tentazioni del Diavolo - "Cambia il Milan: dal laziale Gila a Lewandowski": la priorità dei rossoneri è quella di rinforzare l'attacco. Piacciono anche Kean, Kolo Muani, Sorloth e Vlahovic.