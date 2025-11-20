Oggi in TV, Champions League femminile: dove vedere Leuven-Roma
Continuano le gare della Champions League femminile valide per la quarta giornata della fase campionato, in campo la Roma chiamata a fare risultato in casa del Leuven. Fischio d'inizio alle 21.00, la gara sarà trasmessa su Disney +
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 20 novembre.
13.00 Sorteggio playoff Mondiali - RAI SPORT, SKY SPORT 24 e FIFA+
14.00 Italia-Germania Under 16 femminile (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
18.45 Twente-Atletico Madrid (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Leuven-Roma (Champions League femminile) - DISNEY
21.00 Chelsea-Barcellona (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 PSG-Bayern (Champions League femminile) - DISNEY+
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
