Oggi in TV, Champions League femminile: dove vedere Leuven-Roma

© foto di Federico De Luca
Daniel Uccellieri
Oggi alle 05:30
Daniel Uccellieri

Continuano le gare della Champions League femminile valide per la quarta giornata della fase campionato, in campo la Roma chiamata a fare risultato in casa del Leuven. Fischio d'inizio alle 21.00, la gara sarà trasmessa su Disney +

Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 20 novembre.

13.00 Sorteggio playoff Mondiali - RAI SPORT, SKY SPORT 24 e FIFA+
14.00 Italia-Germania Under 16 femminile (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
18.45 Twente-Atletico Madrid (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Leuven-Roma (Champions League femminile) - DISNEY
21.00 Chelsea-Barcellona (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 PSG-Bayern (Champions League femminile) - DISNEY+

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
