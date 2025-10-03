'Un posto al sole'? No, alla Budonese. Quando anche la Seconda Categoria diventa virale

Che ormai il calcio sia fatto in buona parte anche dai social è cosa nota, e capostipite di tutto questo cambiamento - in chiave tecnologica - fu il Pordenone poco meno di dieci anni fa. I social network hanno poi preso sempre più il largo, e svariati club stanno adesso insistendo molto su questo aspetto mediatico: basti pensare alla Virtus Entella, che ha attirato le simpatie di una nazione proprio grazie all'irriverente profilo Instagram che ogni settimana tiene incollati gli internauti con meme ironici ma intelligenti. Questo, solo uno degli esempi più eclatanti.

Ma non sono solo le categorie professionistiche a essersi adeguati allo standard, perché è divenuto virale in questi giorni un reel della Budonese, formazione sarda che milita in Seconda Categoria: nel presentare l'organigramma dirigenziale, la società ha optato per un video che richiama al sigla della nota soap di Rai 3 Un posto al sole, che l'anno prossimo festeggerà 30 anni. I sardi hanno inserito nel video anche la canzone della soap, cambiando però lo sfondo: le immagini di Napoli, dove è ambientato Un posto al sole, sono state sostituite con quelle di Budoni.