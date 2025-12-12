Lecce-Pisa 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba (28' st Gallo); Ramadani, Coulibaly; Pierotti (21' st Banda), Berisha (12' Kaba), Sottil (28' st Tete Morente); Camarda (21' st Stulic). A disposizione: Samooja, Bleve, Siebert, Alex Sala, N'Dri, Perez, Helgason, Kouassi, Gorter, Maleh. All.: Di Francesco
Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi (1' st Raul Albiol), Caracciolo (36' st Buffon), Canestrelli; Touré, Akinsanmiro (15' st Angori), Aebischer, Isak Vural, Leris (30' st Lorran); Moreo (15' st Tramoni), Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Marin, Hojholt, Tomas Esteves, Coppola, Piccinini, Denoon, Lusuardi, Bonfanti. All.: Gilardino
Arbitro: Sacchi.
Marcatore: 27' st Stulic (L).
Ammoniti: Calabresi (P), Tete Morente (L), Gaspar (L).
