Lecce, traguardo importante per Corvino: stasera saranno 500 partite in giallorosso

Traguardo importante per Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica del Lecce e più in generale dirigente di lungo corso della nostra Serie A fra Fiorentina e Bologna. Contro il Pisa, il dirigente salentino taglierà il traguardo delle 500 partite ufficiali in giallorosso.

Di queste, 306 riguardano la Serie A, 154 la Serie B e 40 la Coppa Italia. Nei giorni scorsi, il presidente Saverio Sticchi Damiani aveva parlato proprio del lavoro del suo dirigente nell'intervista esclusiva ai nostri microfoni.

Questo il suo pensiero: “Pantaleo è una persona che ho voluto fortemente. Ci conosciamo da una vita anche oltre il calcio. Dopo la retrocessione in B in pieno Covid avevo bisogno di qualcuno di cui fidarmi. Gli chiesi prima di tutto di rimettere in sicurezza il club, e poi - obiettivo subordinato al precedente - pure di raggiungere risultati sportivi. Abbiamo ottenuto entrambi e siamo molto felici. Lavorare con lui è facile perché condividiamo la cultura del lavoro: per competere dobbiamo lavorare venti ore al giorno. Nel calcio è sempre più facile che accada l’ipotesi peggiore, quella più amara, proprio questa consapevolezza ci tiene lontani da ogni analisi superficiale”.