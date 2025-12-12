Messi inaugurerà a Calcutta una statua di 21 metri in suo onore

L'Argentino atteso per il 'GOAT Tour' in 4 città dell'India, forse incontrerà Modi

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Lionel Messi inaugurerà domani a Calcutta una statua di ferro 21 metri in suo onore, che lo raffigura con la Coppa del Mondo in mano. L'argentino è atteso in India per il 'GOAT Tour': dopo Calcutta, dove giocherà anche una breve amichevole, farà tappa a Hyderabad, Mumbai e Nuova Dehli. Nella capitale potrebbe esserci anche un incontro con il Primo Ministro indiano Narendra Modi. Messi inaugurerà la statua virtualmente e non in presenza per ragioni di sicurezza. A Calcutta è stata allestita anche una fan zone ribattezzata "Hola Messi", dove è esposta una replica a grandezza naturale di Messi seduto su un trono.

L'otto volte vincitore del Pallone d'Oro incontrerà anche la superstar di Bollywood Shah Rukh Khan e l'ex capitano della nazionale indiana di cricket Saurav Ganguly durante il suo viaggio lampo a Calcutta. Prima del suo arrivo, Messi ha dichiarato che è un onore visitare l'India e interagire con i tifosi. "L'India è un Paese molto speciale e ho dei bei ricordi del mio soggiorno lì 14 anni fa: i tifosi erano fantastici", ha dichiarato l'argentino in un comunicato ufficiale. (ANSA).