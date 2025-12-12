Allegri Coach of the Month, De Siervo: "Suo Milan ha mentalità vincente"

L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato la vittoria del premio 'Coach of the Month' da parte del tecnico del Milan Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:

"Il testa a testa emozionante in vetta al campionato si traduce anche in un confronto continuo tra i grandi allenatori della Serie A. Nel mese di novembre è stato Massimiliano Allegri a prevalere con 10 punti conquistati in quattro partite, mantenendo la porta inviolata in tutti e tre gli scontri diretti vinti. Il tecnico toscano è riuscito a sfruttare al meglio i giocatori a propria disposizione, impostando una squadra ordinata e capace di leggere al meglio i diversi momenti della partita. Il Milan di Allegri dimostra una mentalità vincente e una ritrovata consapevolezza dei propri mezzi, caratteristiche necessarie per lottare fino a fine stagione per la vetta della classifica".